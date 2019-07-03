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İstanbul'da otogarda hava destekli uygulama

Esenler Otogarı'nda hava destekli operasyon

İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hava destekli geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı. Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı
15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.

Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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