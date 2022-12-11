İstanbul'da patenli çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne giden patenli üç çocuk, önlerinde giden bir otomobile yanaşarak araca tutundu.
Menekşe Sahili yakınlarında akan trafikte otomobile tutunarak patenleri ile giden çocukların tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi.
Zaman zaman bir ellerini havaya kaldırarak çeşitli hareketler de yapan çocukların korkutan yolculuğu başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Kartal'da aşırı yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Kartal'da kasası aşırı yüklü kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Sahil yolunda bir kamyonetin kasasında üst üste konulmuş birçok çuvalla trafikte seyretmesi, tehlikeli anlara neden oldu. Diğer araçların arasında, kasasındaki aşırı yükle ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi
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Arnavutköy'de çatıda dans edip video çektiler
Arnavutköy'de yüksek bir binanın çatısına çıkan 2 genç tehlikeye aldırış etmeden dans edip video çekti. O anlar çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.
Arnavutköy'de yüksek bir binanın çatısına çıkan 2 genç video çekmeye çalıştı. Durumu fark edenler kısa süreliğine korku dolu anlar yaşarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, 2 kişinin çatıda yürüdüğü, dans ettiği görülüyor.