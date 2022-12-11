İstanbul'da patenli çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

Kartal'da aşırı yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Kartal'da kasası aşırı yüklü kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.



Sahil yolunda bir kamyonetin kasasında üst üste konulmuş birçok çuvalla trafikte seyretmesi, tehlikeli anlara neden oldu.



Diğer araçların arasında, kasasındaki aşırı yükle ilerleyen kamyonet, daha sonra gözden kayboldu.



Kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi

