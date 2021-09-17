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İSTANBUL

İstanbul’da pazar günü bazı yollar kapatılacak

İstanbul’da pazar günü düzenlenecek Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle, bazı yollar saat 06.00-12.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da pazar günü bazı yollar kapatılacak
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Valiliği, 19 Eylül tarihinde düzenlenecek Kadıköy Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle 06.00-12.00 saatleri arasında geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle:

KAPATILACAK YOLLAR

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nin Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısmı, Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı’nın Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol’un Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön, güney yol ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak yollar yerine belirlenen alternatif güzergahlar şöyle: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, Kartal Üsküdar Caddesi ve Kartal Caddesi ile D-100 karayolu.

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