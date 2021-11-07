Gündem İstanbulda pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
İSTANBUL

İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

7 Kasım Pazar günü (bugün) İstanbul’da gerçekleştirilecek olan N Kolay 43. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İşte pazar günü hangi yollar kapalı olacak?

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İstanbulda pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 'N Kolay 43. İstanbul Maratonu', 7 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen maraton, Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak.

Maraton nedeniyle aynı gün Boğaziçi Köprüsü 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'te araç trafiğine kapatılacak. Boğaziçi Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar pazar günü 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM
İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:

A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan Sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)

Atatürk Havalimanı Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu Havuzlu Kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu cadde ve sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Atatürk Bulvarı

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi

Yavuz Selim Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Kadırga Liman Caddesi

Türkeli Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Demiryolu Caddesi

B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Kapama Saati: 06.00

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır)

Metrobüs durakları Balmumcu Tünel girişi (Beşiktaş istikameti)

Balmumcu Kavşak

Merkez Komutanlığı ışıklar

Yıldız ışıklar

Sabancı Lisesi önü

Akdoğan Sokak girişi

Ressam Hamdibey Sokak

Bostancı Veli Sokak

Serencebey ışıklar

Abbasağa Sokak

Ortaköy dönüşleri

Hasfırın Sokak

Beşiktaş Meydan

Vestel ışıklar

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü

Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıklar

Stad arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza önü

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

Gümüşsuyu İnönü Cadde başı AKM önü

Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden

Dolmabahçe ışıklar

Kabataş ışıklar

İnebolu Sokak (setüstü gelişi)

Akyol Sokak Başı

Meclis-İ Mebusan yokuşu başı

Fındıklı ışıklar

Deniz Liman çıkışı

Salı Pazarı ışıklar

Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri

Boğazkesen ışıklar

Tophane ışıklar

Kılıçali Paşa Cadde çıkışları

Revani Sokak gelişi

Kemeraltı ışıklar

Karaköy Meydan

Perşembe Pazarı ışıklar

Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş

Unkapanı Köprüsü'nden perşembe pazarına giriş

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