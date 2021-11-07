İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 'N Kolay 43. İstanbul Maratonu', 7 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen maraton, Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak.
Maraton nedeniyle aynı gün Boğaziçi Köprüsü 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'te araç trafiğine kapatılacak. Boğaziçi Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar pazar günü 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.
VALİLİK DUYURDU
İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:
A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 06.00
Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Ayasofya Meydan
Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan Sokak
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)
Atatürk Havalimanı Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Yeşilyurt istasyon Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
Cemil Birsel ışıklar sahil yolu Havuzlu Kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu cadde ve sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Atatürk Bulvarı
Balat sahil yolu
Fevzipaşa Caddesi
Yavuz Selim Caddesi
Şehzadebaşı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Kadırga Liman Caddesi
Türkeli Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı
Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
Demiryolu Caddesi
B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Kapama Saati: 06.00
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır)
Metrobüs durakları Balmumcu Tünel girişi (Beşiktaş istikameti)
Balmumcu Kavşak
Merkez Komutanlığı ışıklar
Yıldız ışıklar
Sabancı Lisesi önü
Akdoğan Sokak girişi
Ressam Hamdibey Sokak
Bostancı Veli Sokak
Serencebey ışıklar
Abbasağa Sokak
Ortaköy dönüşleri
Hasfırın Sokak
Beşiktaş Meydan
Vestel ışıklar
Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü
Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıklar
Stad arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza önü
Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
Gümüşsuyu İnönü Cadde başı AKM önü
Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden
Dolmabahçe ışıklar
Kabataş ışıklar
İnebolu Sokak (setüstü gelişi)
Akyol Sokak Başı
Meclis-İ Mebusan yokuşu başı
Fındıklı ışıklar
Deniz Liman çıkışı
Salı Pazarı ışıklar
Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri
Boğazkesen ışıklar
Tophane ışıklar
Kılıçali Paşa Cadde çıkışları
Revani Sokak gelişi
Kemeraltı ışıklar
Karaköy Meydan
Perşembe Pazarı ışıklar
Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş
Unkapanı Köprüsü'nden perşembe pazarına giriş
Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi