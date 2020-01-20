İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, kentin 5 günlük hava durumuna yer verildi.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu hava etkili olurken, havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7, yarın en düşük 3, en yüksek 5 derece, 22 Ocak Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece, 23 Ocak Perşembe günü en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece, 24 Ocak Cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

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