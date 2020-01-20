Gündem İstanbulda perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'da bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini 23 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, kentin 5 günlük hava durumuna yer verildi.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu hava etkili olurken, havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

  • İstanbul'da havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7, yarın en düşük 3, en yüksek 5 derece, 22 Ocak Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece, 23 Ocak Perşembe günü en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece, 24 Ocak Cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

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