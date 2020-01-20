İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, kentin 5 günlük hava durumuna yer verildi.
İstanbul'da hafta başında yağmurlu hava etkili olurken, havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
- İstanbul'da havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7, yarın en düşük 3, en yüksek 5 derece, 22 Ocak Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece, 23 Ocak Perşembe günü en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece, 24 Ocak Cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.