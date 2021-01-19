İstanbul’da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı.
HIRSIZLIK PES DEDİRTTİ
Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak bu kadarına da pes dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KIZIMIZIN EMEĞİ ÇALINDI
Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul’da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal’da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik. Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.
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Bursa’da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar insanları gülümsetirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük ilgi gördü.
Yıldırım ilçesinde bir mahallede bir gurup vatandaş yaptıkları kardan adamla halay çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Yine aynı mahallede bir evin teras kısmında duvar üzerinde amuda kalkar şekilde yapılan kardan adamda büyük ilgi gördü. Osmangazi ilçesinde imam cübbesi giydirilen bir kardan adamın arkasında safa duran kalabalık Türk halkının hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu sene kardan adamlardan çok kıyafet giydirilen kardan teyzeler dikkat çekti. Bir çok evin teras kısmında yapılan kardan kadınlar ve atletik vücutlu kardan adamlar en usta heykel tıraşların elinden çıkan heykelleri aratmadı. Bir çok parkta salıncaklarda bu sene boş geçilmedi. Birlikte salıncağa binen kardan sevgililer romantik müzik eşliğinde sallanırken bazı evlerin balkonlarına da özellikle salıncak kurulup kardan adamlar salıncakta sallandırıldı. Küçük bir kız çocuğunun da kardan adamı öptükten sonra korktuğu görüntüler izleyenleri gülümsetti. Nilüfer ilçesinde de bir esnaf korona virüse dikkat çekmek için trafik lambası boyunda yaptığı kardan adamın yüzüne maske taktı.
Uzun bir süredir beklenen kar yağışının ardından yaşanan bu görüntüler korona pandemisini sonrası vatandaşları gülümsetip biraz olsun rahatlattı.
Kimi gelin kimi polis kimi halay başı oldu: Yurttan ilginç kardan adam manzaraları
Bursa'da kardan yapılan adam ve kadınlar Türk insanın hayal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kimisi yaptığı kardan adamla halay çekti, kimisi salıncağa bindirdi, kimisi imam cübbesi giydirip arkasında safa durdu, bazıları da korona virüse dikkat çekmek için yüzüne maske taktı. Kardan adamlardan çok kardan teyzeler, kardan gelinler dikkat çekti.
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Yüksekova ilçesinde 2 günden buyana belli aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı vatandaşlar bunu fırsata çevirdi. Güngör Mahallesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Salar ve arkadaşları, iş yerlerinin önünde biriken karlarla kendi meslekleri olan mobilya ve elektronik eşyalarına dönüştürdüler.
Karla yapılan kanepeye yastıklar bırakılırken, buzdolabına kul, süsleme ve çamaşır makinesine ise cam taktılar. Kanepeye orta sehpada bırakılarak üzerinde çay içtiler.
Biriken karlarla birebir yapılan mobilya ve elektronik eşyalar, yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini de çekiyor. Vatandaşlar karla yapılan kanepede oturarak hatıra resmini çekmeyi de ihmal etmediler.
İşlerini kara döktüğünü söyleyen Esnaf Nedim Salar, Malum dün yoğun bir kar yağışı oldu ve ardından iş yerimizin önünde çatıdan inen karla beraber dağ şeklinde karlar birikti. Bizde iş yerimizi nasıl temizleyeceğimizi bilmiyorduk. Önce kardan adam yapacaktık sonra düşündük biz mobilyacı olduğumuz için daha farklı bir fikir ürettik. Ve işi yerimizin önünde kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptık.
Biz yapmasına başlayarak zaten yoldan geçen vatandaşlarında ilgisini baya çekti. Yoldan geçen herkes bu yapılan malzemeleri çok sevdi. Bazı vatandaşlarda kanepeye oturarak resim çekmeyi de ihmal etmediler. Bizde biriken karları mesleğimize dökmesini güzel gördük ve baya beğenide aldık’’ dedi.
Karla yapılan eserleri yoldan geçerken ilgisini çeken Servet Akkurt ise İlçe merkezimizde baya yoğun bir kar yağışı oldu.
Bu kar yağışıyla beraber esnafımız ve vatandaşlarımız yoğun kar mesaisine girdi. Yapılan kar çalışmalarından böyle güzel eserler çıktı. Bende yoldan geçiyordum ve baktım yolun kenarında karla yapılmış kanepe gördüm hemen yaklaştım ve resim çektim. Hakikaten güzel yapmış tüm arkadaşların ellerine sağlık’’ ifadelerini kullandı.
Kardan kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptılar
Ülke genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışları ilginç görüntüleri de ortaya çıkardı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar sonrası kimi vatandaşlar biriken karlardan kardan adam yerine kanepe, buzdolabı ve çamaşır makinesi yaptı.