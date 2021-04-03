Gündem İstanbulda piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

İstanbul'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Bayrampaşa'da Suriyeli iki kişi piyasaya 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince şüphelilerin adresine yapılan baskında valizler içerisinde saklanmış sahte Amerikan doları ele geçirilirken, baskın anı kameralarca görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi
Bayrampaşa'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi.

Bayrampaşa'da bulunan adreste piyasa değeri 31 milyon lira olan, yaklaşık 3 milyon 950 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Polis Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir adreste Suriye uyruklu M.Ş., ve M.Q., isimli iki kişinin piyasaya yüklü miktarda sahte Amerikan doları sürdüğü bilgisi aldı.

  • Harekete geçen ekipler, dün saat 19.15'te şüphelilerin bulunduğu adrese baskın düzenledi.

Ekiplerce adreste yapılan aramalarda valizlere saklanmış şekilde, 2 adet para sayma makinası, 168 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 16 bin 800 adet banknot, 150 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 15 bin adet banknot, 66 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 6 bin 699 adet banknot,5 deste içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 500 adet banknot, 6 deste halinde içerisinde 100'er adet 100 dolarlık 600 adet banknot olmak üzere toplamda; 3 milyon 950 bin Amerikan doları ve 2 milyon 620 bin basıma hazır beyaz banknot ele geçirildi.

Bayrampaşa'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi
Bayrampaşa'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Adreste bulunan M.Ş., ve M.Q., isimli iki Suriyeli gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Bayrampaşa'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi
Bayrampaşa'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Bayrampaşa'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi
Bayrampaşa'da piyasaya sürülmek istenen 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 72 bin ürün ele geçirildi

Ankara'da sahte 'savunma sanayi şirketine' operasyon: 7 gözaltı
FOTOĞRAF 23
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı belirlendi.
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Yapılan çalışmalar kapsamında 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü' adlı şirketin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir kuruluşu gibi tanıtıldığı ve bu şekilde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların mağdur edildiği belirlendi.
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Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu şirket binasının da aralarında bulunduğu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sözde TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin M.A. ile yöneticiler Serkan Y. ve Özgür Y., şirket binasında olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
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Üç yöneticinin gözaltına alındığı ve kale gibi korunan şirket binasının daha önce büyükleçilik binası olarak kullanıldığı, içinde havuz, sauna gibi özel bölümlerin bulunduğu belirlendi.
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Yüksek güvenlikli binanın duvarlarında 'Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır' yazısı dikkat çekti. Binada yapılan aramada çok sayıda airsoft silah, 2 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 550 bin TL nakit para, çok sayıda döküman, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.
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Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu şirkete, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin, kendileri ile iş birliği yapmayan şirket yöneticilerini bu alanda iş yapamayacakları yönünde tehdit ettiği belirlendi.
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Savunma sanayi alanında ihale kazanan diğer şirketlerle de temas kuran örgüt üyelerinin, ihalelerden kendilerine pay vermemeleri halinde 'devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidiyle korkuttukları belirlendi. Şirket logosu ile tabelalarına kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn eden şüphelilerin, kendilerini devletin gizli işlerini yapan bir kadro olarak tanıttıkları saptandı.
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Şüphelilerin, bazı şirketlerin hisselerini ise 'devlete bağış' adı altında kendi üzerlerine aldığı saptandı. Suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
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Örgüt üyelerinin lüks restoranlara giderken adeta koruma ordusu ile hareket ettiği ve korumaların tamamının silahlı ve özel kıyafetler giydiği belirlendi.
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Ele başlarının ise bu şekilde kendini üst düzey bürokrat olarak tanıttığı ve böylece güven kazandığı saptandı. Şirkette çalışmak isteyenleri de yalanlarına inandırdıkları belirlenen şüphelilerin, ayrılmak isteyen çalışanlarının araçlarına ise 'kan' sürerek korkuttukları öğrenildi.
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Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.
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Ankara'da sahte 'savunma sanayi şirketine' operasyon: 7 gözaltı
Ankara'da, Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı kuruluş olarak tanıttıkları şirket üzerinden, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları tehdit ederek 5 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yedi kişinin gözaltına alındığı operasyonda, daha önce büyükelçilik olarak kullanılan yüksek güvenlikli sözde şirket binasında çok sayıda silah, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.


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