​İstanbul’da PKK’ya 11 ilçede operasyon.

Hayat

Kabe bu yıl ‘kadınların’

Kovid-19 öncesi her yıl ortalama 4 milyon hacı adayının geldiği Mekke’ye kısıtlamalar devam ettiği için 1 milyon 200 bin aday kabul edildi. Bu, kadın hacı adaylarının ibadetini kolaylaştırdı. Suudi yetkililerinin yalnız gelen kadınlara yönelik prosedürlerinde getirdikleri kolaylıklar da kadın aday sayısını artırdı. Tavaf alanının ilk katında dünyanın dört bir yanından gelmiş kadınların rengarenk görüntüsü dikkat çekiyor. Türkiye’den gelen 33 bin 770 hacı adayının 18 bin 851’si kadın. Bu %52’ye tekabül ediyor.