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İstanbul’da PKK’ya operasyon: İki kritik isim yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye” olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı 2 teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul’da PKK’ya operasyon: İki kritik isim yakalandı
Foto/arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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