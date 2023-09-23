İstanbul'da polisten kaçan şüphelinin aracından 20 çelik yelek çıktı

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Güvercintepe Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilden şüphelenerek sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Araçtan indirilen sürücü Serhat G'nin sorgulamasını yapan ekipler, "kasten yaralama, evden hırsızlık ve otodan hırsızlık" suçlarından poliste kaydının olduğunu tespit etti.