İstanbul'da rapor almaya gittiği hastanede dört güvenlikçiyi bıçakladı

İzmir'de 475 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de, jandarma tarafından 1-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak geçişleri organize ettiği belirlenen 14 kişi tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-11 Ekim tarihleri arasında, Çeşme, Foça, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı. Kaçak geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona da el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltındaki 14 kişi tutuklandı.