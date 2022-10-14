Gündem İstanbulda rapor almaya gittiği hastanede dört güvenlikçiyi bıçakladı
İSTANBUL

İstanbul'da rapor almaya gittiği hastanede dört güvenlikçiyi bıçakladı

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K., doktorla tartışınca hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Semih K. ve güvenlikçiler arasında arbede yaşanırken şüpheli, 4 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda rapor almaya gittiği hastanede dört güvenlikçiyi bıçakladı
Foto/arşiv

Dün akşam saatlerinde Seyrantepe’deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güngören'de minibüsün kapısından sarkarak yolculuk
OYNAT 00:32
Güngören'de minibüsün kapısından sarkarak yolculuk "pes" dedirtti
Güngören'de iki yolcu minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptı. Yolculardan birinin elinde taşıdığı büyük poşetin zaman zaman yolda süründüğü gözlendi. O anlar trafikteki bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güngören'de metruk binanın çatısı alev alev yandı
OYNAT 00:28
Güngören'de metruk binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul Güngören'de metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, saat 20.30 sıralarında Güngören Nane Sokak?ta iki katlı metruk binada çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.


FETÖ'cüleri ankesörlü telefon yakalattı: gözaltı
GÜNDEM
FETÖ'cüleri ankesörlü telefon yakalattı: gözaltı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu

Marmaradan geçti Akdenize gidecek

Marmara'dan geçti Akdeniz'e gidecek

Türk devini gören telefonuna sarıldı.
Uzaydayım dönüşiçin para lazım

'Uzaydayım dönüş
için para lazım'

​Böyle dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talimatı Putin ile birlikte verdik

​Dünya günlerce bu keşfi konuşmuştu.

​TOKİ kura çekimi ne zaman?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.