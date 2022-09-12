Meteoroloji uyardı: Yağışlar Çarşamba gününe kadar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

🗓12 Eylül 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/7dPARiHFK2 REKLAM September 12, 2022

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde iki ila altı derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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FOTOĞRAF 12 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Antalya'nın kuzeybatı, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 22 Ağustos Pazartesi günü hava durumunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre salı günü Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL <br>OLACAK?<br><br>Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İç Anadolu'da da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 25 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br><br>Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İç Anadolu'da da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 26 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?<br>Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şemsiyeleri hazırlayın: İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ağustos - 26 Ağustos tarihleri için beş günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte ülke genelinde il il hava durumu.. BiP'te paylaş

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