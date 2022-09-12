Meteoroloji uyardı: Yağışlar Çarşamba gününe kadar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Batı Karadeniz'de yer alan çok sayıda ilimize şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen serin havanın, kuvvetli yağışla birlikte etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
🗓12 Eylül 2022 (Pazartesi) ☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat! 🌡Hava Sıcaklığı: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/7dPARiHFK2
Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde iki ila altı derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
Sel ve su baskını uyarısı yapıldı
Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.