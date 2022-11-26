Gündem İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla şehrin birçok bölgesinde etkili oldu.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor
Foto/arşiv

İstanbul'da gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde şehrin birçok bölgesinde etkili oldu.

Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü. Yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji uyarmıştı: Kısa sürede kar kalınlığı beş santimetreyi buldu
FOTOĞRAF 23
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Yüksekova ilçesinde haftalardır soğuk havalar etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterdi.
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Cilo dağlarının yüksek kesimleri yağan karla beraber 5 santimetreyi bulurken, ilçe merkezinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe merkezinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun güney ve batı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ’’Akşam akşam saatlerinden itibaren ise Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli, Bingöl, Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor’’ ifadelerini kullandı.
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Meteoroloji uyarmıştı: Kısa sürede kar kalınlığı beş santimetreyi buldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan uyarılardan sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.


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