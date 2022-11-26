İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ’’Akşam akşam saatlerinden itibaren ise Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli, Bingöl, Elazığ’ın güneyi, Diyarbakır ve Batman’ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor’’ ifadelerini kullandı.