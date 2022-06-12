Gündem İstanbulda sağanak yağış etkisini artırdı
İSTANBUL

İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı

İstanbul’da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı
İstanbul’da sağanak yağış etkisini artırdı.

İstanbul’da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Küçükçekmece’de etkili olan yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da saçak altlarında ve ağaç altlarına sığındı. Yolarda yer yer su birikintisi oluştuğu görüldü.

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