İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80’lere dayandı

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.