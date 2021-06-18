Gündem İstanbulda sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80lere dayandı
İSTANBUL

İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80’lere dayandı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 16.30 itibariyle yüzde 78’e ulaştı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80’lere dayandı
İstanbul'un birçok caddesini sular basarken yağışla beraber trafik durma noktasına geldi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla beraber kentin birçok caddesini sular basarken yağışla beraber trafik durma noktasına geldi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde saat 16.30 itibariyle yüzde 78’e ulaştı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor
GÜNDEM
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı
OYNAT 00:22
Sultangazi'de sağanak yağış sonrası araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.


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