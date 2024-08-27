İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü vatandaşlar isyan etti

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi.
Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
Sağanak yağış nedenle bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşadı. Öte yandan, etkili olan sağanak yağış nedeniyle E-5 Karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle de sürücüler güçlükle ilerledi.
Mısır Çarşısı'nın girişi sular altında kaldı. Esnaf zor anlar yaşadı.
İstiklal Caddesi göle döndü
Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Etkili olan yağış sonrası İstiklal Caddesi göle döndü. İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Taksim'de sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, trafikte ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı.