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İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 34 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor: 34 kişi hayatını kaybetti

20:2115/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yetkililer, vatandaşları kaçak ve sahte alkole karşı duyarlı olmaya çağırarak, şüpheli durumların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Yetkililer, vatandaşları kaçak ve sahte alkole karşı duyarlı olmaya çağırarak, şüpheli durumların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İstanbul'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Son 48 saatte sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 olurken, 1 Ocak'tan bu yana kaydedilen can kaybı sayısı 34'e yükseldi.

İstanbul genelinde sahte içki kullanımına bağlı zehirlenme vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Son 48 saat içinde toplam 66 kişi hastaneye başvurdu. Bu vakalardan 23'ü hayatını kaybederken, 32 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 kişinin tedavisi normal servislerde sürüyor.


1 Ocak 2025 tarihinden bu yana İstanbul'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Yetkililer, sahte içki üreterek veya satarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilerin, teröristlerden farkı olmadığını belirtti. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Emniyet birimleri şehir genelinde düzenlediği operasyonlarla sahte alkol süren 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişinin emniyet işlemleri sürüyor.


1 Ocak 2025'ten bu yana düzenlenen operasyonlarda toplam 29 ton sahte alkole el konulurken, sahte ve kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. 2024 yılında ise toplam 302 ton sahte alkol ele geçirilmişti.


#sahte içki
#İstanbul
#ölüm

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