Gündem İstanbulda sahte Kovid-19 ilacı operasyonu Değeri 4,5 milyon TL
İSTANBUL

İstanbul'da sahte Kovid-19 ilacı operasyonu: Değeri 4,5 milyon TL

İstanbul Maltepe'de piyasa değeri 4 milyon TL’nin üzerinde olan ve aralarında Kovid-19 tedavisinde kullanılan sahte ilaçların olduğu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda sahte Kovid-19 ilacı operasyonu: Değeri 4,5 milyon TL
Operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat üzerine “merdiven altı” ve sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, aralarında piyasaya sürmeye hazırladıkları yüklü miktarda steroid ve Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerine geniş çaplı çalışma operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Daha önceden belirlenen bir adrese yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon TL olan Kovid-19 tedavisinde kullanılan 24 adet Remdesivir ilaç, 8 bin 638 adet dolu yağ yakıcı, testesteron hormon takviyesi, ham maddesi Sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 83 bin 501 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, bir kilogram Hyaluronik Asit olmak üzere toplam 92 bin 139 adet ürün ile bir adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

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Yakalanan bir şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yapılan operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi.

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