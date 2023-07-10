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İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: Yüzlerce sahte pasaport ve kimlik ele geçirildi

Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlendiği tespit edilen 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu A.K.A.Q. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 396 adet sahte kimlik, 365 adet sahte pasaport ele geçirildi. 

12:33 . 10/07/2023 Pazartesi
DHA
Pasaport operasyonu

Pasaport operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu ile ilgili Fatih'te yürüttükleri çalışmalarda, Molla Gürani ve Kocamustafapaşa mahallelerinde bulunan 2 adreste sahte pasaport, kimlik düzenlendiği belirledi.  Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.K.A.Q. isimli yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 396 adet çeşitli ülkelere ait sahte kimlikler, 365 adet çeşitli ülkelere ait sahte pasaport, 202 adet çeşitli ülkelere ait sahte vizelere, 844 adet çeşitli ülkelerin hudut kapılarına ait giriş-çıkış silikon mühürleri, 11 adet giriş çıkış aşamalarında kullanılan damga, 3 adet mor ışık cihazı, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, çok sayıda sahte evrak yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.


Aynı zamanda 1 adet çelik kasa, 5 adet cep telefonu, 185 adet hologram ve filigram, 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar,  19 bin 975 euroya da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilecek. Şüphelinin hazırladığı sahte evrak ve belgeleri, yurt dışına gitmek isteyen ya da yurt içinde oturum izni olmayan kaçak göçmenlere para karşılığı sattığı öğrenildi. 



#İstanbul
#sahte pasaport
#operasyon
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