İstanbul'da saldırı hazırlığındaki suç örgütlerine eş zamanlı operasyon

Kahramanmaraş merkezli 10 ili yerle bir eden deprem sonrası birçok ülke Türkiye'ye yardıma koşarken Yunanistan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Amiral Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde Yunan kara sularını "genişletmenin tam zamanı" olduğunu savundu. Türkiye ise Atina yönetiminin böyle bir adım durumunda bunu 'savaş sebebi' sayacağını belirtmişti.