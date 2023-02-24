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İstanbul'da saldırı hazırlığındaki suç örgütlerine eş zamanlı operasyon

İstanbul'da polis, birbirlerine karşı silahlı saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 farklı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

10:10 . 24/02/2023 Cuma
DHA
Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 farklı suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi.

Ekipler şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 1 uzi diye tabir edilen silah, 15 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, 2 çelik yelek, 2 hücum yeleği, 266 fişek, 28 kurusıkı tabanca fişeği, 22 bin lira  ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest kalırken 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#İstanbul
#saldırı
#emniyet
9 dakika önce
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İstanbul'da saldırı hazırlığındaki suç örgütlerine eş zamanlı operasyon
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