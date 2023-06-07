İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

Avrupa Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle düzenlenecek programlar için Fatih’te 7 Haziran saat 08.00’den 11 Haziran saat 23.00’e kadar trafiğe kapatılacak yollar Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı arası yan yol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Sahil Kuzey yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları, Sahil Güney yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları olarak duyuruldu. Alternatif güzergah ise Sahil Kennedy Caddesi olarak açıklandı.