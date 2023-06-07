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İstanbul'da şampiyonlar ligi hazırlığı: Bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Final maçı 10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Final maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapanacağı belirtildi.

09:32 . 7/06/2023 Çarşamba
IHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 10 Haziran günü gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Final Müsabakası nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.


Avrupa Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle düzenlenecek programlar için Fatih’te 7 Haziran saat 08.00’den 11 Haziran saat 23.00’e kadar trafiğe kapatılacak yollar Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı Miting Alanı arası yan yol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Sahil Kuzey yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları, Sahil Güney yan yol Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ayrımları olarak duyuruldu. Alternatif güzergah ise Sahil Kennedy Caddesi olarak açıklandı.


İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Finali müsabakası nedeniyle Şişli’de 10 Haziran saat 07.00’den program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yol Şişli-Taşkışla Caddesi olarak belirtildi. Alternatif güzergahların ise Bedri Karafakioğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Valikonağı Caddesi, İnönü Caddesi, Maçka Caddesi, Süleyman Seba Caddesi olduğu duyuruldu.



#İstanbul
#Şampiyonlar Ligi
#trafik
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