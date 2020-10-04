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İSTANBUL

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Haber Merkezi İHA
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ARŞİV

Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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