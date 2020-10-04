İstanbul'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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