Gündem İstanbulda şaşkına çeviren görüntü Tüneli kapatıp terör estirdiler
İSTANBUL

İstanbul'da magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Tüneli kapatıp terör estirdiler

İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Beyoğlu’nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Magandalar semtte terör estirirken, Çekmeköy’de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar tüneli trafiğe kapattı.

Haber Merkezi IHA
Magandaların tüneli kapatmasının ardından trafik oluştu.
Magandaların tüneli kapatmasının ardından trafik oluştu.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan gruptan bir süre sonra eli silahlı iki maganda ortaya çıktı. Havaya ateş açmaya başlayan magandalar, terör estirdi. Asker arkadaşlarını havaya fırlatan magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı.

Tüneli trafiğe kapatıp havai fişekle terör estirdiler

Çekmeköy Taşdelen’de geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde ise yine bir grup şehir magandası, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı.

Magandalar bir süre sonra Taşdelen Tüneli’ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, magandalar asker arkadaşlarını havaya fırlattı.

Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı.

Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

Polis magandaların peşine düştü


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

REKLAM

Asker uğurlayan magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı
OYNAT 01:45
Asker uğurlayan magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı
Mega kentte celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Beyoğlu'nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Magandalar semtte terör estirirken, Çekmeköy'de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar tüneli trafiğe kapattı. Havai fişeklerle sokak ve caddelerde trafiği birbirine katan magandalar, yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Fındıktan kömür üretilecek

Fındıktan kömür üretilecek
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda ölü var.
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakan Akar ve komutanlar sınır birliklerini denetledi.
Kaftancıoğlu<br> için istenen ceza

Kaftancıoğlu
için istenen ceza

Yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
40 bin araca af

40 bin araca af

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen aracını teslim alacak.
Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

NATO Genel Sekreteri: Türkiye S-400'lerden çok daha fazlası.
21 kişi kurtarıldı

21 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalanlara ulaşıldı.

Kandil<br> havadan vuruldu

Kandil
havadan vuruldu

Pençe ile koordineli harekatta mevziler imha edildi.

Bu çiçeği <br>koparan yandı

Bu çiçeği
koparan yandı

​60 bin lira ceza uygulanıyor.
Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

Ünlü lokantacıya FETÖ'den hapis

"Ben bunlardan kopmak istedim..."
İstenen<br> ceza belli oldu

İstenen
ceza belli oldu

​Rötar nedeniyle personele hakaret etmişti.
İşe alımlar başladı

İşe alımlar başladı

Erdoğan'ın müjdesini verdiği fabrika tamamlandı.
S-400 sevkiyatı devam ediyor

S-400 sevkiyatı devam ediyor

Rusya'dan kalkan 15. kargo uçağı da Mürted'e indi.
4 il için<br>acil durum uyarısı

4 il için
acil durum uyarısı

Son dakika hava durum tahmininde görüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.