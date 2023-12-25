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İstanbul'da sevindiren gelişme: Barajlardaki su seviyesi yağışların ardından yükseldi

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. Kenette etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 51.65 oldu.

11:01 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:02 - 25/12/2023 Pazartesi
IHA
İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 51.65 oldu.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 51.65 oldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor. İSKİ'nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49.34'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51.65'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle:

Büyükçekmece: 42.37

Sazlıdere: 32.64

Istarancalar: 70.02

Kazandere: 46.57

Pabuçdere: 26.13

Ömerli: 69.61

Darlık: 62.37

Elmalı: 85

Terkos: 41.45

Alibey: 62.58"

#İstanbul
#Baraj
#Sazlıdere
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