Gündem İstanbulda sıcaklık mevsim normallerine dönüyor
İSTANBUL

İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerine dönüyor

İBB, megakentte mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlarla birlikte kademe kademe artarak mevsim normalleri civarına yükseleceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Megakentte sıcaklık kademeli olarak yükselecek.
Megakentte sıcaklık kademeli olarak yükselecek.

İki gündür aralıklarla kar yağışının etkili olduğu ve sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği İstanbul'da havalar normale dönüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada kentte cuma gece saatlerinden itibaren etkili olan aralıklı kar yağışları neticesinde TEM’in güneyinde kalan ilçelerde kar kalınlıklarının ortalama 3-7 santimetre, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 10-15 santimetre aralığında kaydedildiği aktarıldı.

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Kademeli olarak artacak

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğine vurgu yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren güneyden yönlerden esmesi beklenen rüzgarın taşıyacağı ılık havanın etkisiyle sıcaklıkların kademe kademe artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği ifade edildi.

Yağışlar barajlara yaradı

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağış nedeniyle barajların doluluk oranının yüzde 33'ler seviyesine kadar gerilediği aktarılan açıklamada, barajların doluluk oranlarının ocak ayı boyunca süren yağışlar neticesinde yüzde 59'lar seviyesine yükseldiği ifade edildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
GÜNDEM
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Sıcaklık en az 3 derece yükselecek

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Şubat'a kadar mevsim normalleri ile 3-6 derece altında, 11-25 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesini öngördükleri anlatıldı. Açıklamada ayrıca, İBB tesislerinde 529 erkek, 39 kadın olmak üzere sokakta yaşayan toplam 568 vatandaşın misafir edildiği kaydedildi.

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