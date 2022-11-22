İstanbul'da şiddetli yağış: Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı

Dünya

Futbol sadece futbol değil: Müslüman kardeşliği ve ev sahipliği sergileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber, Katar’da bir ay boyunca devam edecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenindeydik. 60 bin kişilik stat hınca hınç doluydu. Herkes birbirine karşı aşırı derecede güler yüzlü ve saygılıydı. İlk kez bir İslam ülkesinde Dünya Kupası’nın düzenleniyor olmasının farkını devlet ve halk en güzel örnekleriyle dünyaya göstermek istiyordu.