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İSTANBUL

İstanbul'da şiddetli yağış: Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda şiddetli yağış: Esenyurtta cadde ve sokakları su bastı
Esenyurt'ta yağışla birlikte cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı

Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı. Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.

OTOMOBİLDE, ÇEKİCİ İLE GİTTİ

Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı. Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden inmedi.

Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı. Mustafa Cin, "Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin" dedi.

Şiddetli yağış sonrası Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
FOTOĞRAF 10
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Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Title
Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokakta araçlar mahsur kaldı.
Title
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı.
Title
Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Title
Esenyurt Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.
Title
Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı.
Title
Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden inmedi. Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı.
Title
Mustafa Cin, Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin dedi.
Title
Esenyurtta yağışla birlikte cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
Title
Esenyurtta yağışla birlikte cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
Şiddetli yağış sonrası Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı, araçlar yolda kaldı
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı. Araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.


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