İstanbul’da şiddetli yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinde şiddetlendi. D-100 Karayolunda adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur görüntülendi.

YER YER TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Megakentte gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinden itibaren şiddetlenerek devam etti. D-100 Karayolunda görüntülenen şiddetli yağış, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, yer yer trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA