Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda şiddetli yağış etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul’da şiddetli yağış etkili oluyor

İstanbul hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağmur uyarısının ardından beklenen yağış tüm kentte etkili oluyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinde şiddetlendi. D-100 Karayolunda adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur görüntülendi.

YER YER TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Megakentte gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinden itibaren şiddetlenerek devam etti. D-100 Karayolunda görüntülenen şiddetli yağış, sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, yer yer trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
Abone Ol Google News
90 artçı meydana geldi

90 artçı meydana geldi

Deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere artçılar Bingöl'ü salladı.
Havadan görüntülendi

Havadan görüntülendi

​Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
O an!

O an!

​PKK'nın kabus gecesinin yönetildiği karargahtan sıcak kareler!
Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Pençe-Kartal Operasyonu başladı

​MSB: Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.
Yurtlar da<br>dünyaya model oldu

Yurtlar da
dünyaya model oldu

​Gençlik ve Spor Bakan Kasapoğlu Yeni Şafak'a konuştu.
Dünyadaki<br>çıtayı yükselttik

Dünyadaki
çıtayı yükselttik

​İstanbul Havalimanı'ndan üç uçak aynı anda havalandı.

Geçmiş<br>olsun Bingöl

Geçmiş
olsun Bingöl

​Bingöl'deki 5,7'lik deprem korkuttu.
Acımı<br>yazıya dökeceğim

Acımı
yazıya dökeceğim

​Kadın polislerden okuma yazma öğreniyor.​
Yüzlerce kişi<br>halen görevdeydi

Yüzlerce kişi
halen görevdeydi

​FETÖ'ye on beş günde büyük darbe.
Lavrov gelmedi

Lavrov gelmedi

​İstanbul'daki görüşme sürpriz bir şekilde iptal edildi.
Dünyanın<br>polisi değiliz

Dünyanın
polisi değiliz

​Trump derin ABD'ye meydan okudu.
Sıfır<br>uygun değil

Sıfır
uygun değil

​Vatandaşlar vergiler nedeniyle sıfır araç alamıyor.
Milli<br>füzesavar envanterde

Milli
füzesavar envanterde

​Düşman İHA'larını 12 kilometreye kadar vurabiliyor.
Kritik uyarı

Kritik uyarı

​Acil değilse başvurmayın.
Mesafe karnemiz

Mesafe karnemiz

​O şehir ülke genelinde geçer not aldı.
Bingöl Valiliği açıkladı

Bingöl Valiliği açıkladı

​"Depremde göçük altında kalan bir güvenlik korucusu kurtarılamadı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.