Gündem İstanbulda soğuk hava yarın akşama kadar sürecek
İSTANBUL

İstanbul'da soğuk hava yarın akşama kadar sürecek! İstanbul hava durumu

İstanbul'da soğuk hava yarın akşama kadar sürecek

İstanbul'da aralıklı etkili olan kar yağışı geçişlerinin akşam saatlerine kadar sürmesi, soğuk hava dalgasının da yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. TEM'in güneyinde kalan ilçelerde ortalama 2-5, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 8-15 santimetre kar kalınlığı oluştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış geçişleri, gece saatlerinde yerini yerel olarak kuvvetli şekilde aralıklı kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığı TEM'in güneyinde kalan ilçelerde ortalama 2-5, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 8-15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı geçişlerinin kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla beraber bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının da yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği öngörülüyor.

İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyardı.

Perşembe gününden itibaren 1373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personel ile çalışan İBB birimleri ile ilgili kurumlardan (Emniyet, Karayolları, ICA, KMO, İGA, BEDAŞ, AYEDAŞ) toplam 26 birim temsilcisi tarafından AKOM koordinasyonunda kış şartlarıyla mücadele faaliyetleri yürütülüyor.

İstanbul'da muhteşem kar manzaraları
FOTOĞRAF 27
Title
İstanbul'da kar yağışı, sabah saatlerinde etkili oldu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da muhteşem kar manzaraları
Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde sürdü. İstanbullular sabaha karla uyandı.


Tuzlama çalışmaları yapıldı

Kar yağışı sonrası ekipler tarafından ana arterlerde, üst geçitlerde, otobüs duraklarında kar küreme ve buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları yapıldı. İl genelinde alınan buzlanma ihbarlarına ve trafik kazalarına ekipler tarafından müdahale edildi. Kar yağışı nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kar yağışı nedeniyle İBB Yol Bakım ekipleri tarafından 4 bin 206 ton tuz ve 22 ton solüsyon kullanıldı. Karayolları ekipleri de 1329 ton tuz ve 52 ton solüsyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi ICA 281 ton tuz, 53 ton solüsyon, 19 ton üre, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmecisi KMO ise 250 ton tuz ve 100 ton solüsyon dökerek buzlanmaya karşı önlem aldı.

İBB tesislerinde 484 erkek, 39 kadın olmak üzere toplam 523 sokakta yaşayan vatandaş misafir ediliyor.

Vatandaşlara yarın ve pazartesi günü oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması uyarısı yapılırken yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılmasını, muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunmasını istedi.
Bahçeliden Akıncıya sert tepki

Bahçeli'den Akıncı'ya sert tepki

Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.
Türkiyenin siber kalesi

Türkiye'nin siber kalesi

​'Ben de ülke savunmasında varım' diyerek 7/24 nöbetteler
5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.
Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın

3 bakan deprem bölgesinde son durumu değerlendirdi.
Elazığ'da<br> korkutan görüntü

Elazığ'da
korkutan görüntü

Depremin yüzey kırığının izi Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü.
Altından<br>fazla kazandırdı

Altından
fazla kazandırdı

​1-3 yaş arası ikinci el araçlar büyük talep görüyor.
Arkasından<br>küfretti, işsiz kaldı

Arkasından
küfretti, işsiz kaldı

Mahkeme işçiyi, Yargıtay işvereni haklı buldu.
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

​Valilikten çığ olayına ilişkin açıklama yapıldı.
Sert şekilde<br>karşılık verilecek

Sert şekilde
karşılık verilecek

İdlib'deki gözlem noktalarına ilişkin açıklama.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.
Rusya'yı<br>şoke eden kaza!

Rusya'yı
şoke eden kaza!

​Helikopterdeki milletvekili hayatını kaybetti.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu belli oldu.
Bir fırsatçılık daha!

Bir fırsatçılık daha!

​Deprem sonrası nakliye fiyatları iki katına çıktı.
500 okul<br>parası çöpe gidiyor

500 okul
parası çöpe gidiyor

​Ekmekte yaşanan israf korkunç boyutlara ulaştı.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

Şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.
İhracatta<br>ciddi artış yaşanacak

İhracatta
ciddi artış yaşanacak

Rusya koronavirüs nedeniyle Çin'le sınırını kapattı.
TIR'ın gizli<br>bölümünden çıktı

TIR'ın gizli
bölümünden çıktı

Türkiye'ye geri dönüş yaparken yakalandı.
Çığ felaketinde yaralanan Gülşen Orhan'a yalan haberle linç: Gazeteci Bülent Aydemir özür diledi
Gündem

Çığ felaketinde yaralanan Gülşen Orhan'a yalan haberle linç: Gazeteci Bülent Aydemir özür diledi

Van'da düşen çığın ardından bölgeye giden ve kendisi de Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan gerçek olmayan bir haberle sosyal medyada linç edildi. İkinci çığ felaketinde kar kütleleri altıdan yaraları olarak çıkarılan Orhan, Haber Türk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in ortaya attığı "toplantı için iş makinelerini yanına almış yolları açtırmış" iddialarından sonra yargısızca infaz edildi. Orhan, Akyürek'in canlı yayında dile getirdiği iddiaları yalandı. Bu açıklamanın ardından Bülent Aydemir, Haber Türk'e bağlanarak Orhan'dan ve kamuoyundan özür diledi. Van Valiliği de Gülşen Orhan'ın felaket noktasına gelmesi süreciyle ilgili detaylı bir açıklama yayınlayarak sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yarın suç duyurusunda bulunulacak
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yarın suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un açıklamalarına ilişkin, “Arkadaşlarımız yarın çalışmalarını yapıp gereken suç duyurularını yapacaklar. Yaptığı açıklama TBMM’nin yasama iradesine saldırıdır. Anayasanın 83. maddesi ile dokunulmazlık verilmiş yüksek iradeye saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa yüzünden kimse FETÖ’nün yanına yazamaz” dedi.
İstanbul'da kritik operasyon
Gündem

İstanbul'da kritik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 29 şüpheliyi gözaltı aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.