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İSTANBUL

İstanbul'da şok evlerine baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 47 kişi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda şok evlerine baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da şok evlerine baskın: 47 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları, "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bağcılar ve Esenyurt'ta belirledikleri 7 adrese operasyon düzenlendi. İkametlerden birinin dikkati çekmemesi için dışarıdan kuaför görünümü verildiği, arka tarafının ise iki katlı şok evi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şok evlerinde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerini belirlendi.


Operasyonda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Ev sahipleri hakkında adli işlem yapılarak toplam 120 bin 978 lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

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