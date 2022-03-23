İstanbul'da şok görüntüler: Acıkan domuz sürüsü şehre indi

Ormanlık alanda aç kalan domuzlar, İstanbul Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi’ne indi.
Domuzlar yolun kenarındaki yeşillik alana geldi.
Domuzların yiyecek arama ve dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Ormanlık alanda aç kalan domuzlar, İstanbul Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi’ne indi.
Domuzlar yolun kenarındaki yeşillik alana geldi.
Domuzların yiyecek arama ve dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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