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İSTANBUL

İstanbul'da şok görüntüler: Acıkan domuz sürüsü şehre indi

İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda şok görüntüler: Acıkan domuz sürüsü şehre indi
Acıkan domuz sürüsü şehre indi.

Ormanlık alanda aç kalan domuzlar, İstanbul Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi’ne indi.

Domuzlar yolun kenarındaki yeşillik alana geldi.

Domuzların yiyecek arama ve dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sarıyer'de acıkan domuz sürüsü şehre indi
OYNAT 00:30
Sarıyer'de acıkan domuz sürüsü şehre indi
İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ormanlık alanda aç kalan domuzlar, İstanbul Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'ne indi. Domuzlar yolun kenarındaki yeşillik alana geldi. Domuzların yiyecek arama ve dolaşması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


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