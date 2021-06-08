Gündem İstanbulda sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
İSTANBUL

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ikinci iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.50 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi AA
İstanbulda sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Arşiv

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün akşam saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında trafik meydana geldi.

Haftanın ikinci iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Bu arada, Üsküdar'da sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden yağmur trafiği olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle Üsküdar-Beykoz ve Üsküdar- Altunizade istikametinde yoğun trafik oluştu. Harem-Acıbadem istikametinde ise trafiğin normal seyrettiği gözlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine çıktı
GÜNDEM
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'lerin üzerine çıktı

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı kavşağında oluşan yoğunluktan dolayı Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde araçlar, uzun süre trafikte bekledi.

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, havanın yağmurlu olmasından dolayı vapur ve motor seferleri yerine daha çok Marmaray ve metro hatlarını kullanmayı tercih etti.

Otobüs duraklarında ise işe gitmeye çalışan vatandaşların kalabalık oluşturduğu gözlendi.

İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.50 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

Abone Ol Google News
Bakan açıkladı

Bakan açıkladı

Ödemeler bugün yapılıyor.
Oğullarına kızdı garaja hapsetti

Oğullarına kızdı garaja hapsetti

​42 yıldır bir kere bile dışarı çıkmadı, satılmak isteniyor.
Bahçeliden Ahmet Şıka katil devlet cevabı: Bulunduğun yer mezarlık olurdu

​MHP grup toplantısında hitap ediyor.
Biontech için aile hekimleri de devrede

Biontech için aile hekimleri de devrede

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

​Bakan Kurum: Saat 14:00'te Caddebostan'da buluşalım.

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.