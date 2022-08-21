Gündem İstanbulda sokak düğününe müdahaleye giden bekçilere saldırı Bir bekçi şehit dört bekçi yaralı
İSTANBUL

İstanbul'da sokak düğününe müdahaleye giden bekçilere saldırı: Bir bekçi şehit dört bekçi yaralı

İstanbul Şişli'de sokakta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bekçiler bölgeye gitti. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı. Ekipler olaya biber gazı ile müdahale etti. Biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Bekçi Oltan Koca hastanede şehit oldu. Olayda 4 bekçi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA DHA
İstanbulda sokak düğününe müdahaleye giden bekçilere saldırı: Bir bekçi şehit dört bekçi yaralı
İstanbul'da düğün savaşa döndü: Bir bekçi şehit dört bekçi yaralı

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.

TAŞ VE KALASLARLA BEKÇİLERE SALDIRDILAR

Taş ve biber gazı ile yapılan saldırı sırasında kalabalığı dağıtmak isteyen ekipler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaşanan olay sırasında 4 bekçinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

BEKÇİLER MESLEKTAŞLARININ YANINA KOŞTU

Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de inceleme yaptı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Şişli’de sokak ortasında yapılan düğün için şikayet alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenerek kaldırıldığı hastanede şehit olan mahalle bekçisi Oltun Koca için İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, açıklama yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada bahse konu olan olayla ilgili 4 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.


İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, paylaşımında, "21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehidin yakınları ve meslektaşları ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hastaneye geldi. Konuyla ilgili gözaltıların olduğu öğrenildi.

Şehit Koca'nın cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

​Satış patlaması yaşanıyor.
Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

​Patent başvurusu yapıldı.
Savaşta yeni perde

Savaşta yeni perde

​Moskova'da Putin'in dostuna suikast.
PKK sığınacak yer arıyor

PKK sığınacak yer arıyor

​Ölüm korkusu sardı.
Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

​Acil durum planına geçtiler.
YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

​Şartlı denklik geri döndü.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.
6'lı masa ortak aday çıkaracak

6'lı masa ortak aday çıkaracak

​İkinci tur 2 Ekim'de olacak.

Otoda tatlı rekabet

Otoda tatlı rekabet

​7 ayda 7,3 milyar dolar kazandı.

Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş farklı kazandı

Siyah beyazlılar evinde Karagümrük'e 4 gol attı.
İki kente sel uyarısı

İki kente sel uyarısı

​Meteorolojiden tedbir çağrısı: Kuvvetli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.