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İSTANBUL

Vali Yerlikaya duyurdu: Motosikletler yarın trafiğe dönüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışları kısıtlanan motosiklet, elektrikli scotter ve motokuryelerin yarın (Pazar) saat 10.00 itibarıyla trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda son dakika haberi: Vali Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbulda bugün (pazar) motokuryeler çalışıyor mu? İstanbulda motosikletle trafiğe çıkmak serbest mi?
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıklamış, motosiklet, elektrikli scotter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu.

MOTOSİKLETLER YARIN TRAFİĞE DÖNÜYOR

Vali bu akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, söz konusu kısıtlamanın yarın sona ereceğini açıkladı.

Vali açıklamasında, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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