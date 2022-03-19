Vali Yerlikaya duyurdu: Motosikletler yarın trafiğe dönüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıklamış, motosiklet, elektrikli scotter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurmuştu.

MOTOSİKLETLER YARIN TRAFİĞE DÖNÜYOR

Vali bu akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, söz konusu kısıtlamanın yarın sona ereceğini açıkladı.

Vali açıklamasında, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kıymetli İstanbullular;



20 Mart Pazar günü (YARIN)

⏰10.00’dan itibaren



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin🛴🛵



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗️



Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MWtKPzwtic REKLAM March 19, 2022