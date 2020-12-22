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İSTANBUL

İstanbul'da son dakika uyuşturucu operasyonu: Polis evin içinde 30 metrelik tünel buldu

Uyuşturucu operasyonunda bulundu: Derinliği 30 metre!

İstanbul'un 11 ilçesinde şafak vakti helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alınırken arama yapılan evlerden birinde ise polis ekiplerini şaşırtan bir tünel ortaya çıktı. Yaklaşık 30 metre derinliğindeki tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimali değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 55 şüpheliyi tespit etti.

51 ADRESE 500 POLİSLE BASKIN

Özel harekat polislerinin desteğiyle 51 adrese 500 polisle Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polisten kaçtı yakalanınca ağladı; Sen korku nedir bilir misin?
GÜNDEM
Polisten kaçtı yakalanınca ağladı; Sen korku nedir bilir misin?
Operasyona helikopter de destek verirken, drone ile baskın yapılan evlerde keşif yapıldı.

30 METRELİK TÜNEL BULUNDU

Balat Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeride herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu.

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Tünelin bir kısmına kadar giden özel harekat polisi, kalan kısmının su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi.

Polis tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimalini değerlendiriliyor.

Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı.
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Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Yapılan operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi.
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Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Zehir tacirlerine helikopter destekli operasyon
İstanbul polisi zehir tacirlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlara Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


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