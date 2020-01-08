Gündem İstanbulda son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu
İSTANBUL

İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 10 doldurdu

İstanbul'da Pazar akşamından itibaren etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 artırdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 10 arttı.
İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 10 arttı.

İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına İstanbullulara zor anlar yaşatırken barajlardaki doluluk oranını da yüzde 10 artırdı.

Yağmurun başladığı Pazar günü yüzde 39,31 olan doluluk oranı son yağmurla birlikte yüzde 49,88 oranına ulaştı.

İstanbul barajlarına kuyu suyu basılması hastalığa davetiye çıkartıyor
GÜNDEM
İstanbul barajlarına kuyu suyu basılması hastalığa davetiye çıkartıyor

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
FOTOĞRAF 24
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.


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