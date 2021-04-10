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POLİTİKA

İstanbul'da stratejik zirve: Erdoğan Zelenskiy görüşmesi başladı

Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi başladı. Huber Köşkü’nde devam eden görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılacak.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda stratejik zirve: Erdoğan Zelenskiy görüşmesi başladı
Görüşme Huber Köşkü'nde gerçekleştiriliyor.

Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinde cephe hattındaki askerlere moral ziyaretinde bulunmasının ardından Türkiye'ye geldi.

İstanbul Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gelen Ukrayna lideri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi başladı.

Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) ziyareti kapsamında, liderlerin savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA), turizm konuları ve Ukrayna-Rusya krizini ele alması bekleniyor.

Görüşmenin ardından varılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılması öngörülüyor.

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