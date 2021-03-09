Gündem İstanbulun bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat 17 saat su yok
İSTANBUL

İstanbul'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat: 17 saat su yok

Milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren bir haber geldi. Megakentin Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Beykoz'da su dağıtım hattında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da su kesintisi saat kaçta başlayacak? Su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi haberinin detayları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında yenileme çalışmaları yapılacağı için, üç ilçede 17 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

  • Buna göre 9 Mart Salı günü 22.00 ile 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi
GÜNDEM
İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi

17 saatlik kesinti kapsamında su alamayacak bölgeler:

Büyükçekmece ilçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.

Çatalca ilçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.

Silivri ilçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.

6 ilçede 30 saatlik su kesintisi: İSKİ su kesintisi olacak yerleri açıkladı
GÜNDEM
6 ilçede 30 saatlik su kesintisi: İSKİ su kesintisi olacak yerleri açıkladı

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 60'ı aştı
GÜNDEM
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 60'ı aştı
Abone Ol Google News
İstanbulun en büyüğü

İstanbul'un en büyüğü

Günde 10 bin test yapılıyor.
Bursada ilginç gelenek

Bursa'da ilginç gelenek

​Kayanın etrafında üç tur atıp böcekleri yutuyorlar.
Kırmızı il Giresunda yeni koronavirüs önlemi: İş yerlerine HES koduyla girilecek

Diyanet: Kayıt hakları 2021 için devam etmektedir.

Apple'dan kritik güncelleme

Apple'dan kritik güncelleme

​Telefon ve bilgisayarlardaki güvenliği artırıyor.

'Dinlene dinlene dövdüler'

'Dinlene dinlene dövdüler'

16 yaşındaki gence 3 kuruş için 5 saat işkence.​

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist
Gündem

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı: Biri kırmızı bültenle aranan terörist

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını açıkladı.
'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence
Hayat

'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkânında 200 TL’lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genç, kapatıldığı dükkanda 5 saat boyunca işkence gördü. Sopa ve demir çubuklarla giysilerini soyduktan sonra feci şekilde darp edilen gencin vücudundaki yara izleri, Nazi kamplarındaki işkenceleri aratmadı.
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim
Dünya

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen teknesinin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.