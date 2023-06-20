İstanbul’da suları akmayan vatandaşlar çeşmelere akın etti

“Arnavutköy’den geldim sular kesildiğinden dolayı evimizde su kalmadı buraya geldik dünden beri suyumuz yok. Su bir ihtiyaç yani sonuçta yani insanlarımızı zor durumda bırakmak iyi değil o tankerli günler insanların eziyet yatığı günlere geri geldik”