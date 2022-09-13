Gündem İstanbulda suya yüzde 40 zam geldi
POLİTİKA

İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi

Nisan ayında İstanbullunun suyuna yüzde 49.9 oranında zam yapan İBB yönetimi bir kez daha meclisi Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırdı. Yönetimin su fiyatlarına kademeli olarak yüzde 99.8 ila yüzde 188.12 oranında zam teklifinde bulunacağı öğrenildi. Edinilen son dakika bilgisine göre; İstanbul'da konutta kullanılan suya yüzde 40.38 zam yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda suya yüzde 40 zam geldi
Foto: Arşiv.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022-2023 çalışma döneminin Eylül ayı toplantılarının 2'nci gününde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 3'üncü olağanüstü toplantısı yapılacak.

  • Suya zam yapılması amacıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağıran İBB yönetiminin İstanbulluların kullandığı suya kademeli olarak yüzde 99.8 ila yüzde 188.12 oranında zam teklifinde bulunacağı öğrenildi. seçim döneminde suyu ucuzlatma vaadine rağmen 3 yılda 11'inci zam talebiyle meclise gelen İBB yönetimi su birim fiyatlarına en son 5 Nisan'da gerçekleşen 2'nci olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda yüzde 49.9 oranında zam yaptı. Yapılan zamla birlikte 4.53 TL olan su fiyatını birinci kademede 8.33 TL'ye yükseltti.


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