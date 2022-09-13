İstanbul'da suya yüzde 40 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022-2023 çalışma döneminin Eylül ayı toplantılarının 2'nci gününde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 3'üncü olağanüstü toplantısı yapılacak.
- Suya zam yapılması amacıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağıran İBB yönetiminin İstanbulluların kullandığı suya kademeli olarak yüzde 99.8 ila yüzde 188.12 oranında zam teklifinde bulunacağı öğrenildi. seçim döneminde suyu ucuzlatma vaadine rağmen 3 yılda 11'inci zam talebiyle meclise gelen İBB yönetimi su birim fiyatlarına en son 5 Nisan'da gerçekleşen 2'nci olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda yüzde 49.9 oranında zam yaptı. Yapılan zamla birlikte 4.53 TL olan su fiyatını birinci kademede 8.33 TL'ye yükseltti.