İstanbul’da taksici rezaleti: Yaşlı iki kadını görmezden gelip yanlarından geçtiler

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çıkan 90 ve 95 yaşındaki 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi. Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı.
Eve gitmek için yol kenarında yarım saat boyunca taksilere el kaldıran 2 yaşlı kadın, durmayan şoförlere isyan etti. Kadınların yardımına en sonunda bir gazeteci yetişti. Yoldan geçen bir taksiyi durduran gazeteci yaşlı kadınları araca bindirerek eve gitmelerini sağladı.
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Olay, dün saat 21.50 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Libyali turist Gofran Alsaad, yol kenarında bekleyen taksiciye Beşiktaş’a gitmek istediğini söyledi.
İddiaya göre, taksi sürücüsü Beşiktaş’a gitmek için taksimetreyi açmadan 100 TL istedi. Turist ücreti fazla bulunca taksinin yanından ayrıldı.
O esnada bölgede devriye gezen gece bekçileri taksici ile turist arasında geçen konuşmayı görünce turistin yanına giderek bilgi aldı.
Turist kadın, taksicinin kendisinden Beşiktaş’a gitmek için 100 TL istediğini, bu ücreti fazla bulduğunu söyledi. Bunun üzerine bekçiler taksiyi durdurup sürücüyü araçtan indirdi. Trafik ekiplerinin gelip hakkında işlem yapacağını öğrenen taksici, olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Trafik Polisleri, taksi sürücüsüne bin 823 TL para cezası yazarak aracını bağladı. Taksici, turisti şikayetinden vazgeçirmek için dakikalarca dil dökse de onu ikna edemedi.
Taksicinin kendisinden fazla ücret istediğini iddia eden Libyalı turist, “Taksici ile konuştum. Evet, benden Beşiktaş için 100 TL istedi. Sonra polis geldi ve sorunun ne olduğunu sordu. Ben de çok pahalı olduğunu söyledim” dedi. Olayın, turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia eden taksi sürücüsü ise, “Burada oturdum, çay içiyordum. Arkamda trafik vardı. Bayan da “Beşiktaş” dedi. Bekçi arkadaşlar da oradan, karşıdan çıkıp geldi. Arabamı ön tarafa üç beş metre ileri almak şartıyla, bayana “Buyur gel” dedim. O anda bekçi arkadaşlar geldi ve bayanla konuştuktan sonra bana, “Pazarlık mı yapıyorsun?” dedi. Ortalık zaten karıştı. Gördüğünüz gibi arabam bağlandı. Hayır, pazarlık yapmadım. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu işten ekmek yiyorum. Gideceği yer zaten Beşiktaş, trafik açık. Beşiktaş’a bırakıyordum zaten bayanı. Arabamı şuraya çektim ki trafik rahatlasın. Yolcuyu alıp gideceğim” diye konuştu.
Turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksiciyi bekçiler yakaladı
Turistten fazla ücret isteyen taksiciyi bekçiler yakaladı
Şişli'de bir turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksiciyi bekçiler yakaladı. Taksiciye ceza yazılırken, araç da bağlanarak belediye ruhsatı iptal edildi. Turist, "Şişli'den Beşiktaş'a gitmek için 100 TL istedi" derken, taksi sürücüsü ise olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti.
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Olay, saat 23.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi, Yüzyıl Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, 34 THT 70 plakalı taksiye binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu. Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, falçata ile saldırıya uğradı.
Acar, boğazından ve başından aldığı falçata darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Aldığı kesici alet darbeleriyle ağır yaralanan Acar, önce özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Boğazında ve başındaki yaralara dikiş atılan Acar'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.
Meslektaşlarına yönelik saldırı haberini alan taksiciler hastaneye akın etti.
Meslektaşlarının durumunu yakından takip eden taksiciler adına Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman açıklama yaptı.
Meslektaşlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Duman, kabinli taksi istediklerini söyledi. Duman yaptığı açıklamada, “34 THT 70 plakalı aracın şoförü Recep Acar. Almış olduğu yolcu tarafından falçata ile saldırıya uğradı. Boğazından ve baş kısmında yaralandı. Boğazı kesildi. Şu anda hastanede yoğun bakımda boğazına dikiş atılıyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. Biz dünyanın sayılı en büyük metropollerin birinde kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz. Hırlısının gelip gasp ettiği, hırsızının gelip darp ettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, böyle psikopatın birinin de gelip bizi canımızdan ettiği bir mesleği yapıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Yıllardan beri, 'önce can güvenliğimiz' dedim. Hatta bunun için 10 bin tane ıslak imza topladık. Kabinli araç istiyoruz. Yok panik butonuydu, yok bilmem neydi, yok şuydu. Bizim kabinli aracımızı yapsınlar, bizim müşteriyle irtibatımızı kessinler\" dedi. Saldırganla ilgili henüz bir bilgi olmadığını ifade eden Duman, \"Arabada kamera var. Kamera görüntülerinden illa ki tespit edilecektir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şoförün canı gittikten sonra boğazını keseni bulsanız ne olur? Bulmasanız ne olur? Benim için hiç önemli değil. Mühim olan burada olay yapılmadan, olaylara müdahale edebilmek. Bunun da en garanti yolu, yüzde doksan dokuz kabinli araç. Yani biz şunu söylüyoruz. Ne siyah taksi, ne turkuaz taksi. ille de kabinli taksi\" diye konuştu.
Müşterinin 'boş fiş' isteğini reddeden taksiciye falçatalı saldırı
Taksiciye falçatalı saldırı: Fiş vermediği için boğazını kesti
İstanbul Bağcılar'da müşterinin 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksici, falçata ile saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı falçata darbesi ile boğazında ve başında kesikler oluşan Recep Acar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.