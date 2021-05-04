İstanbul’da tam kapanmada trafik yoğunluğu devam ediyor

İstanbul’da tam kapanma başladıktan sonraki haftanın ikinci iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri istikametinde sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi. Trafik, haftanın ilk iş gününe oranla düşüş gösterse de İBB verilerine göre yüzde 20 seviyesinde seyretti.
GÜNDEM
Seferler azaltılınca toplu taşıma duraklarında yaya yoğunluğu oluştu
OYNAT
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İstanbul'da "tam kapanma"nın etkisiyle trafikte yoğunluk azaldı
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma'nın etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.
Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan uygulama, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı tam kapanma kararının ardından İstanbul'dan ayrılamak isteyen vatandaşlar, dün yoğun trafiğe neden oldu. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çıkışlar, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.
İstanbul'dan ayrılan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından başlayarak TEM Otoyolu'nda devam etti ve Sultanbeyli'ye kadar sürdü.
Sürücülerin neden olduğu trafik, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde havadan görüntülendi. TEM Otoyolu'ndaki trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya hem havadan hem karadan vatandaşların akınları devam ediyor. Tatilci göçünün en fazla olduğu Bodrum’da ise gündüzleri araç kuyrukları akşamları da uçak kuyrukları oluşuyor.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Sultanbeyli Tuzla arasında trafik arttı. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.
17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış sürüyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan dün başlayan çıkışlar, bugün sabahın erken saatlerinde yine sürdü. İstanbul'u terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.