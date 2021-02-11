Gündem İstanbulda tapu dolandırıcılığına yönelik operasyon
İSTANBUL

İstanbul'da tapu dolandırıcılığına yönelik operasyon

İstanbul'da sahte belge düzenleyerek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait araziyi bir iş insanına sattığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 340 bin dolar, 174 bin avro ve 2 tabanca ile 98 mermi ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait 30 milyon lira değerindeki araziyi, iş insanı E.P’ye satmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin sahte belge düzenleyerek sattıkları arazi karşılığında E.P’den 15 milyon lira ile 15 milyon lira değerinde bir arsa aldıklarını belirledi.

Harekete geçen polis, ilk olarak E.P’nin arsasına satılamaz şerhi koydurularak dolandırıcıların ikinci ve üçüncü kişilere devir işlemi yapması engelledi.

5 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, aralarında şebeke elebaşı İ.Ç’nin de bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 340 bin dolar, 174 bin avro ve 2 tabanca ile 98 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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