İstanbul'da tepki çeken uygulama: Belediye çalışanı sokakları elle tuzladı!

İstanbul’da sabah etkisini gösteren kar yağışı, günler öncesinden haber verilmesine rağmen trafiği olumsuz etkiledi.
Trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 85 seviyelerine çıkarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
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İstanbul'da görevli kişi eliyle kaldırım tuzladı
İstanbul'da kar yağışıyla ana arter ve sokak aralarında trafik durma noktasına gelirken, kaldırımlarda da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yol kenarında karla kayganlaşan kaldırımı bir görevlinin eliyle tuzladığı anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
ELLE TUZLAMA TEPKİ ÇEKTİ
İstanbul trafiğinin ve toplu taşımanın merkezi noktalarında alınan önlemler yetersiz kalırken, bir belediye çalışanının elle tuzlama yapması dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü büyük tepki topladı.
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İstanbul'da başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırmasıyla, megakentin birçok noktası beyaza büründü. Yollar karla kaplandı. (Gazi Mahallesi girişi)
Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle birleşince İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (TEM)
Araç sahipleri, yolların kapanması, görüş mesafesinin düşmesi oluşan trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. (TEM)
Sarıyer
Hasdal Kavşağı
Ümraniye’de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda araçlar kaydı.
D-100 Karayolu Esenyurt mevki
D-100 Karayolu Esenyurt mevki
Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar kar yağışından etkilendi.
İlk mesai günü kar yağışıyla birleşince trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80'i gördü.
İstanbul'da kar esareti: Yollar beyaza büründü vatandaşlar trafikte kaldı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde son birkaç gündür etkili olan kar yağışının, gece saatlerinde etkisini artırmasıyla megakentin geneli beyaza büründü. Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle yüzde 80'i gördü. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İşlerine gitmek üzere yola koyulan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
FOTOĞRAF 12
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle adeta göz gözü görmedi.
İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı.
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar ise duraklara sığınarak otobüs bekledi.
Öte yandan kar küreme araçları ise ara sokaklarda çalışma yaparak yolları trafiğe açmaya çalışıyor.
Dün sadece yüksek kesimlerde etkili olmuştu: İstanbul'un her yeri bu sabah kara teslim
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar bu gece ve sabah şiddetini arttırdı. Bembeyaz bir sabaha uyanan İstanbullular, duraklarda uzun süre otobüs bekledi.