Gündem İstanbulda terör operasyonu Hapisteki PKKlıları besleyen 28 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da terör operasyonu: Hapisteki PKK'lıları besleyen 28 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK’nın sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28’i yakalandı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda terör operasyonu: Hapisteki PKKlıları besleyen 28 şüpheli yakalandı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın sözde cezaevi yapılanması oluşturduğu ve bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği geliri, örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 28’i yakalandı.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 350 ton toz esrar elde edilebilecek 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi. Bu sayede terör örgütünün 3 buçuk milyar lira finans sağlamasının da önüne geçildiği öğrenildi.


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