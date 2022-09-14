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İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon

İstanbul'da terör örgütlerine para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyonda yabancı uyruklu dokuz kişi yakalandı. Operasyon kapsamında iki şüphelinin arandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon
Arşiv.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmada, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ, Heyet Tahrir Şam ile bağlantılı olan ve "infak" adı altında para transferi yapan zanlıların adreslerini belirledi.

Terörizmin Finansmanlarının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarını işledikleri değerlendirilen yabancı uyruklu dokuz şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ekipler, tespit edilen 12 adreste yaptıkları aramalarda 58 bin 950 avro, 37 bin 600 lira, 400 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

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