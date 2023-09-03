İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 şüpheli yakalandı

Bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti, 5. yılına girdi. Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 364'e yükseldi. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla sürdürülen oturma eylemi sayesinde 45 aile, evladını terörün pençesinden kurtardı.