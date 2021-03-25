Gündem İstanbulda ticari araçlara cam filmi yasağı
İSTANBUL

İstanbul'da ticari araçlara cam filmi yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan karara göre, yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda ticari araçlara cam filmi yasağı
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Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen İBB UKOME toplantısında birçok gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Şoför çalıştırma zorunluluğunda değişiklik

6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan taksi ve taksi dolmuşlarda en az 2 şoför çalıştırılma zorunluluğu kararı revize edilerek, pandemi süresince kaldırıldı.

Camlara film yasağı

Gündemin bir diğer maddesi ise ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıtların camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi oldu.

Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.

Toplantıda ayrıca havalimanlarında çalışacak taksi listesinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından belirlenmesi ile ilgili teklifle, şehir içi ve havalimanları arasında karşılıklı yapılan taksi taşımacılığındaki yolcu kısıtlamaları teklifleri alt komisyonda görüşülmek üzere oy birliğiyle kabul edildi.

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Kararlara itiraz eden sürücüler araçlarını yakmaya çalıştı

Öte yandan UKOME'de alınan 750 minibüs ve 250 taksi minibüsün taksiye devrilme kararının reddi kararı nedeniyle minibüsçüler, protesto eylemi düzenlendi. Bir esnaf minibüsünün camlarını ve aynasını kırarak yakmaya çalıştı.

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