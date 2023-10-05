İstanbul'da ticari taksi denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da bir taksici, engelli TAG şoförünü tehdit edip o anları kayda aldı. Taksicinin, engelli vatandaşa 'Bu seferlik sana bir şey yapmıyoruz' diyerek yüklendiği görüldü. Büyük korku yaşayan TAG sürücüsü, benzer bir işe girişmeyeceğine dair namus sözü verince salıverildi.