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İstanbul'da ticari taksi denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Kadıköy'de sivil trafik polislerince ticari taksilere denerim yapıldı. Yapılan denetimde kuralları ihlal eden 10 sürücüye çeşitli para cezaları kesildi.

16:48 . 5/10/2023 Perşembe
AA
10 taksi şoförüne para cezası uygulandı.

10 taksi şoförüne para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Rıhtım Caddesi'nde müşteri gibi bindikleri ticari taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediğini kontrol etti.


10 taksi şoförüne para cezası kesildi

Kontrollerde emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 10 sürücüye toplamda 4 bin 360, bir sürücüye ise araç kullanırken telefonla konuştuğu için 951 lira para cezası kesildi.


Ekipler, zaman zaman araç içerisindeki yolcularla da konuşarak taksicilerin özellikle turist müşteri seçip seçmediğini kontrol etti.



#Taksi
#İstanbul
#denetim
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