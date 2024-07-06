İstanbul'da TIR şoförüyle otomobil sürücüsü tartıştı: Sürücü TIR'ın camını kırdı

Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Kuzey Marmara Bağlantı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil, aynı yönde ilerlediği TIR'ın kör noktasına girdi.

TIR'ın kör noktasına gelen otomobile sürtmesi ile iki sürücü arasında tartışma başladı. Otomobilinin sürtünmeden dolayı hasar aldığını gören sürücü TIR şoförüne saldırmak istedi.