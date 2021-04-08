Gündem Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 İranlı önce kameraya sonra polise yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 İranlı önce kameraya sonra polise yakalandı

'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 İranlı önce kameraya sonra polise yakalandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde girdikleri bir iş yerinde "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapan İran uyruklu 2 kadın, Taksim’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 İranlı önce kameraya sonra polise yakalandı
Üzerlerinde yapılan aramalarda, el çabukluğu ile ekle ettikleri paralara da el konularak sahibine teslim edildi.

İstanbul'daki olay önceki gün Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre E.N.T. adlı bir kadın, bin dolar parasının çalındığı gerekçesi ile polise şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bulvar üzerindeki iş yerine giderek incelemelerde bulundu. İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerine ulaşan polis, olayı gerçekleştirdikleri tahmin edilen kişilerin F.T.(25) ve F.T.(27) adlı İran uyruklu 2 kadın olduğunu belirledi.

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Bindikleri otomobilden faillere ulaşıldı

Kadınların, iş yeri görevlisi E.N.T. ile para alışverişi sırasında el çabukluğunu kullanarak “tırnakçılık” yöntemiyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit eden emniyet ekipleri, bu kişilerin daha sonra bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıklarını saptadı.

Polis, kadınların bindiği aracın plakasından ilk olarak Büyükçekmece Pınartepe Mahallesindeki otomobil sahibi B.M.’ye ulaştı. İranlı dolandırıcıları aracına alan B.M., polise kadın şahısları tanımadığını söyleyerek, yardım etmek amacıyla aracına aldığını ve şahısları Avcılar ilçesinde indirdiğini ifade etti. Sürücü, yolculuk sırasında kadınlardan birinin telefon numarasını aldığını polise bildirdi. Yabancı uyruklu sürücü B.M., polis gözetiminde kadınları telefonla aradı, şüphelilerin Beyoğlu Taksim Meydanı’nda oldukları anlaşıldı. İran uyruklu dolandırıcı 2 kadın, polisiye filmleri aratmayan operasyonla aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramalarda, el çabukluğu ile ekle ettikleri paralara da el konularak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınarak sorgulanan F.T. ve F.T., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. “Yankesicilik” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri ‘adli kontrol şartı’ ile olmak üzere 2 kadın da serbest bırakıldı.

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